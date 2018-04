Lozermeifeesten starten met after work party 27 april 2018

Voetbalclub Nieuwe Wijk Lozer organiseert volgende week opnieuw de Lozermeifeesten. Het programma wordt op vrijdag 4 mei om 18 uur al op gang geschoten met een after work party in het parochiaal centrum della Faille. Zoals de traditie het wenst, wordt zaterdag gestart met een wandeling: de Lozermeitocht. In samenwerking met de Scheldestappers van Zingem zijn wandelingen van 6, 10, 15, 21 en 30 kilometer uitgestippeld. Vanaf 18.30 uur opent de cavabar, gevolgd door een eetfestijn. Op zondag opent de cavabar al om 11 uur, waarna men opnieuw de benen onder tafel kan schuiven. Voor de kinderen zijn er zondagnamiddag een springkasteel, grime en andere animatie voorzien. Kaarten via 0478/38.63.46 of vknwlozer@gmail.com. (TVR)