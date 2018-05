Loungebar Mojo vernield na brandstichting BRANDWEER KOMT MET 25 MANSCHAPPEN TER PLAATSE, MAAR KAN CAFÉ NIET REDDEN RONNY DE COSTER

17 mei 2018

02u42 0 Kruishoutem Het heeft gisterennacht zwaar gebrand in danscafé-loungebar Mojo aan de Oudenaardseweg. De brandweer zette 25 manschappen in om het vuur te bestrijden, maar kon niet beletten dat het café helemaal uitbrandde. Een branddeskundige en laboranten hebben achterhaald dat de brand is aangestoken.

Om drie uur gisterenochtend merkte een vrachtwagenchauffeur op dat er vlammen opstegen uit café Mojo op het kruispunt van de Oudenaardseweg en de Nokerepontweg in Wannegem-Lede. De man alarmeerde de brandweer.





"Bij onze aankomst, stond het gebouw al in lichterlaaie. Aan de achterkant schoten de vlammen al door de ramen en ook het dak brandde al. Omdat het vuur zo fel woedde, hebben we meteen versterking gevraagd van onze collega's in Oudenaarde, die te hulp zijn gesneld met een tankwagen en met een persluchtcontainer", vertelt Kris Vermaerke, brandweerluitenant en ook verantwoordelijke voor brandweerpost Kruishoutem.





Alles samen zette hij 25 manschappen in om de zware brand te bestrijden. "Maar we konden absoluut niet meer beletten dat het gebouw helemaal uitbrandde. Het café was gehuisvest in een oud pand met een houten structuur en kurkdroge dakgebinten. Bovendien kregen we af te rekenen met een heel strakke wind die de vlammen fel aanwakkerde", getuigt Vermaerke.





Pas na twee uur blussen kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar het nablussen duurde nog tot acht uur gisterenochtend. Al die tijd bleef de weg tussen Kruishoutem en Oudenaarde in Wannegem-Lede afgesloten voor alle verkeer. Op het ogenblik van de brand was de zaak gesloten en was er in het gebouw ook niemand aanwezig. De uitbater van de zaak was gisteren te zwaar aangegrepen om te reageren. De West-Vlaming had het café pas in juni vorig jaar geopend. 'Mojo' was een loungebar. Voordien waren hier ook een danscafé en een dansclub gevestigd. In de volksmond staat het pand vooral bekend als 't Kruiske, de naam van het nachtcafé dat hier decennia lang was gevestigd.





Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde heeft zowel een branddeskundige al een laboteam ter plaatste gestuurd om de oorzaak van de vernietigende brand te achterhalen. Die experten kwamen gisterenmiddag tot de bevinding dat de nachtelijke brand in het café is aangestoken. Omdat het onderzoek nog volop loopt, geeft het parket geen verder commentaar. Maar de hevigheid waarmee de brand heeft gewoed en de snelheid waarmee het vuur zich kon uitbreiden, laat vermoeden dat er brandversnellers zijn gebruikt. Het zijn speurders van de politiezone Vlaamse Ardennen die belast zijn met het opsporingsonderzoek naar de dader(s) van de nachtelijke brandstichting.