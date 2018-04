Lezing over de ziekte van Lyme 07 april 2018

Tinne Lernout, epidemioloog aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, komt op donderdag 19 april om 19.30 uur naar De Mastbloem voor een lezing over de ziekte van Lyme. Wat zijn teken, in welke regio vindt u ze, hoe wordt u gebeten en hoe verwijdert u teken? Wat is de ziekte van Lyme, hoe wordt u besmet, welke zijn de symptomen en hoe kan u genezen? Op al deze vragen geeft Tinne een antwoord. De toegang is gratis. De organisatie is in handen van het gemeentebestuur in samenwerking met de seniorenadviesraad, Gezinsbond en KVLV van Kruishoutem. (TVR)