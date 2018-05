Leerlingen op de bres voor meer energie-efficiëntie 31 mei 2018

02u46 0 Kruishoutem Provincie Oost-Vlaanderen daagde 140 Kruishoutemse leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar gisteren uit om te kiezen voor meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Via spelletjes in en rond De Mastbloem leerden ze hoe ze energie kunnen besparen.

Elke klas kreeg gistermorgen een rugzak vol 'EUnergietjes'. Dat zijn energievreters die de kinderen konden besparen door activiteiten rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie tot een goed einde te brengen. "Zo maakten we - met een keukenrol, rietjes en theezakjes - windmolens, leerden we hoeveel een wasmachine verbruikt en hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om evenveel energie op te wekken als één windmolen", vertelt Nina Vanluchene (11) van de gemeentelijke basisschool 'De Weide Wereld'.





De activiteit werd niet toevallig in Kruishoutem gedeputeerd. "De gemeente is actief in het Europees project Zuid-Oost-Vlaams Energie Reductieproject en speelt met de energiecampagne 'Kruishoutem K-EI-HARD' een voortrekkersrol op het vlak van groene energie", zegt gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking. "Via deze spelletjes gaan de leerlingen de strijd aan om van Kruishoutem de meest energie-efficiënte gemeente van Oost-Vlaanderen te maken."





Na afloop kregen alle deelnemers een EU-medaille. (TVR)