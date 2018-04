Leerlingen eventjes circusartiest Artiesten van Picolini leren kinderen kneepjes van het vak THOMAS VANDEWALLE

27 april 2018

10u51 0 Kruishoutem De 300 kleuters en leerlingen van de Kruishoutemse gemeenteschool spelen morgen de hoofdrol in de tent van Circus Picolini, die achter de school aan de Passionistenstraat is opgesteld. De circusfamilie leerde hen de voorbije maanden de knepen van het vak.

De leerlingen van gemeenteschool 'De Weide Wereld' hebben er maanden voor geoefend en morgen is het eindelijk zover. Dan geven ze twee circusvoorstellingen in een bomvolle circustent die op een grasveld achter de school werd opgetrokken. De leerlingen leerden verschillende circustechnieken aan: van jongleren, goochelen met ballen en doeken, borden laten draaien op stokjes tot kunstjes met diabolo's en evenwichtsoefeningen op ballen en tonnen. Voor de kleuters is een bijzondere opdracht weggelegd, zij kruipen in de huid van allerlei dieren. Circus Picolini leerde de kinderen de afgelopen maanden niet alleen hoe een circus werkt, maar liet hen ook allerlei technieken uitproberen.





Onvergetelijk





"Dit project is voor onze leerlingen een onvergetelijke ervaring", zegt directeur Peter Berlamont. "Het is eens iets anders dan een gewoon schoolfeest. De circusfamilie Picolini specialiseert zich in het naar scholen trekken en kinderen in een mum van tijd de kneepjes van het vak te leren. Circus is het perfecte thema om klasoverschrijdend te werken. Het is een uitdaging voor de leerlingen, ze ontwikkelen hun vaardigheden en trainen hun creatieve geest. Het is ongelooflijk wat de kinderen in zo'n korte tijd allemaal geleerd hebben", aldus de directeur. Maar behalve het aanleren van allerlei circustechnieken, moesten de kinderen ook de handen uit de mouwen steken. "De vijfde- en zesdejaars hielpen mee om de circustent op te zetten en om de zitbanken en de piste in orde te brengen. Zo leerden ze ook de minder mooie kant van het circus van dichtbij kennen."





Uitverkocht





Voor de algemene repetitie werd gisteren publiek opgetrommeld, namelijk rusthuisbewoners uit Huise en Kruishoutem. Zij kwamen overweldigd uit de tent. "We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat het zó goed zou zijn", klonk het na afloop. "Deze kinderen zijn echte artiesten. De tent zal hier zaterdag ongetwijfeld vol fiere ouders en grootouders zitten." De voorstellingen vinden morgen om 10 en 14 uur plaats. "Per voorstelling zullen er maar liefst 450 toeschouwers zitten. Toch wel overweldigend. De zenuwen beginnen dan ook wel wat te komen. Zeker nu men ervaren heeft hoe groot de circustent wel is." Wie er nog bij wil zijn, is eraan voor de moeite. Beide voorstellingen zijn hopeloos uitverkocht. "We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat de kinderen zó goed zouden zijn. Ze zijn echte artiesten eerste toeschouwers Ongelooflijk wat de kinderen in zo'n korte tijd allemaal geleerd hebben", besluit directeur Peter Berlamont.