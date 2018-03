Lange Ast donderdag dicht voor snoeiwerk 07 maart 2018

Boomsnoeiers zijn op donderdag 8 maart aan het werk aan de Lange Aststraat in Huise. Daardoor is alle doorgaand verkeer er verboden in het deel tussen de afrit/oprit N60 en het kruispunt met de Korte Aststraat. Wie van op de N60 komende van Gent richting Huise wil, moet aan de afrit Huise ter hoogte van het kruispunt Lange Aststraat/tunnel de omleiding volgen via de tunnel, Bekestraat en oprit N60.





Verkeer dat via de N60 vanuit Oudenaarde naar Huise moet, volgt vanaf de tunnel het wegomleggingsbord richting Zingem. (DCRB)