Kunstenaars gezocht voor expo

De cultuurraad van Kruishoutem organiseert tijdens de Gulden Eifeesten opnieuw een tentoonstelling met Kruishoutemse kunstenaars. Die vindt plaats op zondag 1 en maandag 2 april in het cultureel centrum De Mastbloem. Wie graag zijn werken wil voorstellen aan het grote publiek, kan tot 31 januari contact opnemen met cultuurbeleidscoördinator Bart Victor. Dat kan via mail op cultuurdienst@kruishoutem.be of op 09/333.71.15. (TVR)