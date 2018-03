Kruishoutemnaren stellen tentoon 16 maart 2018

Tijdens het paasweekend stellen Kruishoutemse kunstenaars hun werken tentoon in het cultureel centrum De Mastbloem. Met de expo wil de cultuurraad het publiek laten proeven van kunst van eigen bodem. De tentoonstelling omvat een verzameling van uiteenlopende kunstdisciplines: beeld- en schilderkunst, fotografie, keramiek- en smeedwerken en glaskunst. In totaal zullen 17 kunstenaars hun werken aan het publiek tentoon stellen. De expo is op paaszondag 1 april te bezichtigen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur en op paasmaandag 2 april van 14 tot 20 uur. De toegang is gratis. Info: 09/333.71.15 of cultuurdienst@kruishoutem.be. (TVR)