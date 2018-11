Kruisem top op culinair vlak Ronny De Coster

05 november 2018

18u39 13 Kruishoutem Kruisem, binnenkort de overkoepelende gemeente voor Kruishoutem en Zingem, is opmerkelijk goed vertegenwoordigd in de Gault&Millau Belux 2019: naast het ongeëvenaarde Hof Van Cleve staan ook de restaurants Vinto in Kruishoutem en Benoit & Bernard Dewitte in Ouwegem in de culinaire gids.

Het Hof van Cleve eindigt met een score van 19,5/20 weer buiten categorie. Een verrassing is dat niet meer: Peter Goossens krijgt die quotering al zestien jaar op rij. Ook de broers Benoit en Bernard Dewitte in Ouwegem blijven met 16/20 op hun gekende niveau.

Vinto

Het restaurant Vinto aan de Hoogstraat in Kruishoutem behoudt zijn score van vorig jaar: 15/20. Vinto bestaat nog maar drie jaar. Zaalverantwoordelijke Pieter Fraeyman runt de zaak samen met chef Karel van Oyen. De twee ontmoetten elkaar in het gerenommeerde Hertog Jan, waar ze leerden toveren met smaken en evolueerden er tot grootmeesters in hun vak. Pieter is in maart van dit jaar nog verkozen tot “Sommelier of the year” en was daar al bijzonder fier op.

1+1=3

“Ik heb daarop heel veel positieve reacties gekregen. Nu weer 15/20 zoals vorig jaar, dat is een mooie bevestiging. We hebben de zaak dit jaar zes weken gesloten voor verbouwing en het was toch even afwachten wat daarvan de impact zou zijn. We zijn bijzonder trots. We zijn ook nog maar sinds 2015 bezig. Sommige collega’s werken veel langer om op dit niveau te staan. Maar begrijp me goed: wij gaan hiervan niet zweven. Onze sterkte is, dat we zoeken naar 1+1=3. We hebben met Karel een fantastische kok en in de zaal probeer ik ook een meerwaarde te stoppen in de bediening. Wij denken ook een beetje out of the box: het moet ook niet altijd Franse wijn zijn. Zo staat er ook Georgische wijn op onze kaart. Altijd blijven zoeken naar beter, dat is onze drive”, besluit Pieter.