Krokuskriebels in Europees Cartoon Centrum

De Kruishoutemse Gezinsbond en het Europees Cartoon Centrum (ECC) slaan de handen opnieuw in elkaar voor een nieuwe editie van Krokuskriebels. Van 11 tot en met 13 februari kan je drie dagen lang genieten van cartoonspelletjes voor het hele gezin: opdrachten en raadsels, een heuse zoektocht doorheen de tentoonstelling, kleur- en tekenactiviteiten,... Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn er samen met mama, papa, oma, opa, tante of nonkel, grote broer of zus welkom en dit telkens van 14 tot 17 uur. De toegang is volledig gratis. Meer info via www.krokuskriebels.be en www.ecc-kruishoutem.be. (TVR)