Kritiek op plan dienstverleningsconcept 04 april 2018

De liberale oppositie in Zingem heeft kritiek op het plan van de gemeentebesturen van Kruishoutem en Zingem om voor de toekomstige fusiegemeente Kruisem een dienstverleningsconcept uit te bouwen op drie verschillende sites.





Naast de bestaande gemeentehuizen van Kruishoutem en Zingem komt er, zoals bekend, ook een loketfunctie in het voormalige gemeentecomplex in Huise, waardoor de burger op elke locatie terecht zou kunnen voor de meeste vragen.





"Er bestaat geen behoefteanalyse die deze investering moet verantwoorden. Bovendien waren er geen klachten van inwoners over ontoereikende dienstverlening. De realisatie van een goed werkende front- en backoffice, op elke locatie, vraagt heel wat extra middelen en knowhow die momenteel niet aanwezig zijn. De huidige dienstverlening verder optimaliseren moet ons uitgangspunt zijn. Maar hou het simpel. De fusie tussen gemeenten Kruishoutem en Zingem kent voldoende andere uitdagingen. De focus zou daarop moeten liggen", vindt gemeenteraadslid Geoffrey Verleyen (Open Vld). (DCRB)