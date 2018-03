Koor en orkest brengen filmmuziek in De Mastbloem 06 maart 2018

Wie wil genieten van een samenspel tussen een 70-koppig orkest en een koor, kan vrijdag om 20 uur terecht in De Mastbloem in Kruishoutem. Daar brengen het orkest Acorde uit Deinze en het gemengd koor Ami Canti uit Nokere 'at the Movies': een mix van klassieke muziek en filmmuziek, doorspekt met stemmen van het ondertussen bekende koor. Initiatiefnemer is apotheker en N-VA-raadslid Jan Herman, die tijdens de warmste week van Studio Brussel dit concert gekocht heeft. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en zijn nog te bekomen bij Jan Herman via apotheekservice@hotmail.com.





(TVR)