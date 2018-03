Koninklijke Harmonie wint tweede brandweerquiz 27 maart 2018

Het team van de Koninklijke Harmonie heeft de tweede quiz van de brandweer gewonnen. In dat team zaten Maarten Delbaere, Marie Coussens, Ennio Van Veirdegem en Tom Van Wehaege. Ze haalden het van het team Rock Monsieur, dat aantrad met Filip Geysens, Michel Verfaille, Erwin Vanlaere en Luc Verschueren. Derde plaats was weggelegd voor 'De Eikoningin heeft altijd gelijk', met daarin ex-eierboeren Bernard Beke, Jens Leroy, Steven De Sloover en Maarten De Meulemeester. In totaal namen 25 teams deel. De presentatie is in handen van Olivier Dhuyvetter.





