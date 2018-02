Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia krijgt Blauwe Pluim 07 februari 2018

02u54 0

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie reikte de Kruishoutemse Open Vld-afdeling traditioneel een Blauwe Pluim uit, een erkenning die elk jaar wordt uitgereikt aan een verdienstelijke persoon of vereniging in de gemeente.





Het was vicepremier Alexander De Croo die als gastspreker deze mocht overhandigen aan de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. De harmonie vierde vorig jaar haar 200-jarig bestaan en kan met deze erkenning een jaar vol feestelijke activiteiten op een mooie manier afsluiten.





(TVR)