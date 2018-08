Kinderfestival Eilaba verrast met sprookjesthema 07 augustus 2018

02u33 0 Kruishoutem Speelpleinwerking Eilaba en de gemeente Kruishoutem pakken op donderdag 16 augustus uit met de derde editie van Eilabal. De site achter De Mastbloem wordt daarbij omgetoverd tot een festivalterrein voor kinderen.

Donderdag 16 augustus is er de derde editie van Eilabal. Het evenement gaat door op de site achter de Mastbloem.





"Na de thema's 'Kleuren' en 'Wereldbol' kozen we met 'Sprookjes' voor een geliefd kinderthema", legt jeugdambtenaar Lisa Biasino uit.





"Naast de traditionele grime, springkastelen en muziekoptredens, komen er deze keer allerlei sprookjeselementen naar Eilabal. We kiezen bewust voor een doe-het-zelfaanpak om de kinderen en ouders te laten ervaren dat dit een festival is dat gekneed is uit de vele creatieve breinen die onze speelpleinwerking en Eilabalwerkgroep rijk is", aldus jeugdambtenaar Biasino.





Grote naam

Grote naam op het artiestenpodium is het kidspopduo Blitz. Zij mochten al het voorprogramma van K3 verzorgen en hun videoclips worden tienduizendend keren bekeken op YouTube. Tickets voor het festival kosten 6 euro en zijn enkel de dag zelf aan te kopen. Er is de hele dag toezicht voorzien.





Kinderen kunnen aan democratische prijzen ook eten en drankjes kopen. De deuren openen om 10 uur, het laatste optreden eindigt om 18 uur.





(TVR)