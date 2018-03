Kinderen rijden eigen Nokere Koerse 12 maart 2018

Danilith Nokere Koerse wordt pas woensdag verreden, maar een zeventigtal kinderen reden zaterdag al hun wedstrijd tijdens een wielerinitiatie van Nokere Sport en de Vlaamse Wielerschool. Onder begeleiding konden de jonge wielrenners eerst hun techniek bijschaven op een hindernissenparcours. De kinderen slalomden tussen kegels en hoepels en reden over balken. Eens ze de kneepjes van het vak onder de knie hadden, mochten ze ook een rondje afleggen op het parcours van Nokere Koerse, inclusief de kasseien van Nokereberg. Gisteren beklommen trouwens nog heel wat meer wielrenners Nokereberg tijdens de Danilith Nokere Koerse Cyclo, al was de regen er in de vroege ochtend nog spelbreker. (TVR)