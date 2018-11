Kerstcomité Nokere schenkt 2.000 euro aan Zorgcentrum Ter Kouter in Deinze Op het 18de kerstconcert op 26 december zingt Voice Male Ronny De Coster

08 november 2018

14u25 3 Kruishoutem Het Kerstcomité Nokere heeft 2.000 euro geschonken aan Zorgcentrum Ter Kouter in Deinze.

“Dit is een deel van de opbrengst van het kerstconcert dat we vorig jaar hebben georganiseerd”, zegt Kristof Callens, woordvoerder van het Kerstcomité Nokere. “Samen met nog andere giften zal het geld dienen om een binnentuin aan te leggen waar patiënten kunnen revalideren, meer bepaald leren stappen op verschillende soorten ondergrond”, legt Jan Baert van vzw Ter Kouter uit.

Voice Male

Op 26 december vindt het jaarlijkse kerstconcert in Nokere voor de achttiende keer plaats. Dit jaar konden de organisatoren Voice Male strikken, die bezig is aan hun afscheidstournee. Op vrijdag 21 december vanaf 17 uur is er ook nog een Pop-Up After-Work Kestcafé in Nokere-Dorp.