Kandidaten eikoningin en eierboer samen met comité op teambuilding 23 maart 2018

Ze waren allemaal paraat voor de teambuildingsdag : de 12 kandidaten eikoningin en de 5 kandidaten eierboer die tijdens het Paasweekend voor de titels zullen strijden. Na een bezoek aan likeurstokerij Filliers in Deinze werd 's middags afgezakt voor een drankje en broodje bij koffieklets Den Ommegang in Kruishoutem, gerund door ere-eierboer Luc Van Oost. E n de sfeer zat er dan al volop in voor ze per autobus naar de Archery Fun Zevergem, Arona Nazareth, D'Okkernoote Waregem en danscafé De Marolle Kruishoutem trokken.











(MAN)