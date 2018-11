Judoclub Asahi’ 90 is twee zwarte gordels rijker Kruishoutem andré marlier

14 november 2018

17u18

Bron: andré marlier 0

Georgie Lamb en Hanne Vermeiren slaagden er in van de zwarte gordel eerste dan te behalen. Bij judoclub Asahi’90 is Hanne met haar zestien lentes meteen de jongste judoka die daar in slaagt, zij die de jongste tijd ook furore maakte in Oostvlaamse en Vlaamse kampioenschappen. Thans is er in de dojo van de sporthal iedere eerste,derde en vijfde maandag een regionale training waar veel judoka’s op afkomen zodat de nieuwe zwarte gordels zich meteen kunnen testen tegen andre zwarte gordeldragers. Het jaarlijks breughelmaal in zaal de Mastbloem lokte meer dan 400 deelnemers zodat deze sportclub van ‘t jaar ten volle de wind in de zeilen heeft!