Jubilerend feestcomité De Biest schenkt 1.200 euro aan Heuvelheem André Marlier

17 december 2018

14u03

Bron: André Marlier 1

Feestcomité De Biest uit Kruishoutem werd in 1968 opgericht door André Cordier, Amedé ‘t Kindt en Marc Goemaere en bestaat dus nu vijftig jaar. Dat ging niet onopgemerkt voorbij, want het huidige bestuur, geleid door voorzitter Luc Vandenabeele, werd in het gemeentehuis ontvangen. Iets wat gepaard ging met de overhandiging van een cheque van 1.200 euro aan Heuvelheem, een dagverblijf voor mentaal gehandicapten, bestemd voor de aankoop educatieve pakketten ter ondersteuning van de cliënten en medewerkers en aankoop. Met het geld wordt ook een professionele partytent voor alle entiteiten van Heuvelheem aangekocht.