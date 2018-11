Jong kooktalent Laurence naar Hof van Cleve 19-JARIGE KOK MAAKT DEEL UIT VAN TEAM YOUNG CHEFS DAT STRAKS NAAR WK GAAT Redactie

13 november 2018

13u17 0 Kruishoutem De 19-jarige Laurence De Smet begint op 4 december in de keuken van driesterrenzaak Hof van Cleve. Bij haar idool, want Laurence bewondert chef Peter Goossens al jaren. Ze dankt haar contract aan haar plek in het nationale Young Chefs-team. «Wat een unieke kans», vindt ze.

Laurence De Smet uit Olsene is 19 jaar en volgde hotelschool in Brugge en een specialisatiejaar in Ter Duinen in Koksijde. Vorig jaar werd ze door Jo Nelissen gevraagd of ze het nationale team van Young Chefs wilde vervoegen. De ‘bondscoach’ stoomt al meer dan een jaar een team klaar dat straks, vanaf 23 november, deelneemt aan het WK Young Chefs Culinary in Luxemburg. Laurence is een van de zes toptalenten. Ze staat in voor de desserts. «Ik heb de wedstrijd eerst even moeten googelen en erover nagedacht voor ik toezegde», vertelt ze. «Maar dit is een unieke kans om veel bij te leren. Koken is alles voor mij. Ik heb de microbe te pakken gekregen van mijn tante, die in Waregem slagerij Wauters runt. Ik wist al heel vroeg dat ik naar de hotelschool wilde. Toen ik in het vierde leerjaar zat, ging ik al in de slagerij helpen.»

Jonge toppers

Het team bestaat alleen maar uit jonge toppers die ervan dromen ooit een eigen restaurant te starten. Zo is Abel Demeester (20) de toekomstige chef van restaurant Arenberg in Leuven en wil Lennert Van den Berghe (17) uit Wierde later graag een sterrenrestaurant openen. «Dat is ook wel een beetje mijn droom», gaat Laurence verder. «Maar dat is een droom voor later. Ik zie zo’n eigen restaurant zitten binnen een jaar of tien. Eerst wil ik vooral veel ervaring opdoen en elke dag achter de potten staan in toprestaurants.»

Mijn grote voorbeeld is Peter Goossens. Ik bewonder hem enorm. De manier waarop hij van een resem ingrediënten één gerecht kan maken, is ongelooflijk Laurence De Smet

Dat deed ze als student al eens in Hof van Cleve, waar ze ook chef Peter Goossens leerde kennen. Het driesterrenrestaurant spreekt uiteraard tot de verbeelding van iedere beginnende kok. «Mijn grote voorbeeld is Peter Goossens», vertelt Laurence. «Ik bewonder hem enorm. De manier waarop hij van een resem ingrediënten echt één gerecht kan maken, is ongelooflijk.»

Droom

Omdat Laurence deel uitmaakt van het nationale team is ze door Goossens gevraagd om als vaste kracht mee te draaien in de topkeuken. «Een unieke kans», glundert Laurence. «Dit is natuurlijk een droom die uitkomt en een fantastische kans voor mij.»

Ook bondscoach Jo Nelissen is gelukkig. «Het is ongelooflijk met welke talenten ik mag werken», reageert hij. «Laurence is daar duidelijk een van. Zij heeft de juiste ingesteldheid om het als kok ver te schoppen. Ze is bijzonder gemotiveerd en gepassioneerd in de keuken. Peter Goossens heeft er een topper bij.»