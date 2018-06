Jong bedrijf wil met machine oplossing bieden voor drinkwaternood 29 juni 2018

02u35 0 Kruishoutem BOSAQ, een Gentse start-up met atelier in Kruishoutem, heeft misschien wel de oplossing voor de watercrisis gevonden: een compacte waterzuiveringsmachine die volledig op hernieuwbare energie werkt.

BOSAQ houdt zich bezig met het zuiveren van alle soorten vervuild water tot drinkwater. De SolarAQ werkt - zoals de naam al doet vermoeden - volledig op zonne-energie. Hiervoor werden bovenaan verschillende zonnepanelen geïnstalleerd. CEO en oprichter Jacob Bossaer kreeg het idee toen hij als ingenieur de waterzuivering op de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth ging opstarten.





"Als een volledig gesloten watercyclus daar mogelijk is, op één van de meest extreme plaatsen ter wereld, dan kan het overal", dacht hij.





Hotelsector

Met dat idee ging hij aan de slag en startte hij zijn eigen bedrijf op. "Onze waterzuiveringsmachine kan gebruikt worden in ontwikkelingslanden, voor militaire doeleinden, maar ook bijvoorbeeld in de hotelsector op plekken waar drinkwater schaars is", aldus Bossaer.





De ambitie van het bedrijf is groot: een oplossing bieden voor de drinkwaternood wereldwijd. "Dat is nodig, want 844 miljoen mensen hebben nog geen toegang tot veilig en gezond drinkwater", weet hij. "Tegen 2025 wordt geschat dat ongeveer twee derde van de wereldbevolking een watertekort zal ondervinden." (TVR/VDS)