Inschrijven voor quiz brandweer

De Kruishoutemse brandweerpost organiseert op zaterdag 17 maart opnieuw een quiz. Die start om 20 uur in de brandweerkazerne in de Warandestraat. Deelnemen kost 20 euro per ploeg van maximum 4 personen. Voor elke ploeg is een prijs voorzien. Inschrijven vooraf is nodig en kan tot 1 maart door te mailen naar brandweerquiz@telenet.be met vermelding van de ploegnaam. (TVR)