Infoavond over nieuwe privacyregels 05 juni 2018

De gemeente Kruishoutem organiseert op maandag 11 juni om 20 uur een infoavond omtrent de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) die sinds 25 mei van kracht is. Deze wet brengt belangrijke wijzigingen met zich mee voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. "Deze wet is niet alleen van toepassing op overheden of commerciële bedrijven, maar ook op verenigingen. Gezien de kennis over GDPR en de impact ervan bij veel verenigingen nog niet of onvoldoende is gekend, willen we hen informeren hoe ze zich kunnen aanpassen", klinkt het. "Ook de Zingemse verenigingen werden trouwens uitgenodigd." Plaats van afspraak is het cultureel centrum De Mastbloem. De toegang is gratis.





(TVR)