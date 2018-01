Infoavond over BIN's in De Mastbloem 02u52 0

BIN Kruishoutem, het gemeentebestuur en de lokale politie organiseren op donderdag 1 februari om 19 uur een infoavond over buurtinformatienetwerken (BIN) in het cultureel centrum De Mastbloem. Je verneemt er hoe een BIN werkt, hoe je lid kan worden, bij wie je hiervoor terecht kan, enzovoort. Vooraf inschrijven hoeft niet. Meer info bij BIN-coördinator Carl Dedeken via 0496/84.19.58 of carl.dedeken@gmail.com. (TVR)