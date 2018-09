In één uur tijd brand in twee kippenbedrijven Kwaad opzet zo goed als zeker. Politie patrouilleert langs alle pluimveebedrijven in de streek Ronny De Coster

02 september 2018

03u00 0

Op de Industriezone in Kruishoutem is in de nacht van zaterdag op zondag in één uur tijd brand ontstaan in twee kippenbedrijven.

Politie en brandweer vermoeden dat de branden zijn aangestoken. Agenten patrouilleren nu langs alle kippenbedrijven in de regio.

De eerste brand ontstond rond elf uur zaterdagavond bij de pluimveeslachterij Nollens Poultry aan de Karreweg op de grens van Kruishoutem en Olsene. “Een vrachtwagenchauffeur die hier aankwam, zag achteraan het bedrijf vuur en heeft alarm geslagen”, vertelde de eigenaar van het bedrijf, terwijl de brandweer met man en macht probeerde om te beletten dat de brand verder uitbreidde. “Blijkbaar zou de brand ontstaan zijn bij plastic bakken die buiten stonden. Het vuur is van daar overgeslagen naar het gebouw”, wist de bedrijfsleider.

Tweede brand

Terwijl manschappen van de brandweerpost Kruishoutem het vuur bij Nollens aan het blussen waren, brak brand uit bij Broeierij Claeys aan de Karreweg. Dat kippenbedrijf ligt in vogelvlucht op amper honderd meter van de kippenslachterij Nollens. Bij Claeys hebben houten paletten vuurgevat, waarna de vlammen ook door het dak van het gebouw sloegen. De brandweerpost Kruishoutem kreeg versterking van de collega’s uit Oudenaarde om de tweede brand te blussen.

Brandstichting

Het vermoeden dat beide branden zijn aangestoken, is groot.

“Het is uiteraard verdacht dat in een uur tijd brand ontstaan in twee bedrijven zo dicht bij elkaar. Maar we kunnen op dit moment nog niet zeggen hoe bij Nolllens de plastic bakken en bij Claeys de paletten in brand zijn gevlogen. Dat achterhalen zal het werk zijn van een branddeskundige”, aldus de Kruishoutemse brandweerluitenant Chris Vermaercke, die de brandinterventies leidt.

Politie patrouilleert

Agenten van de politiezone Vlaamse Ardennen zijn in opperste staat van paraatheid: ze voeren patrouilles uit langs alle pluimveebedrijven in de regio.