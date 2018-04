Herstellingswerkzaamheden aan diverse wegen op komst 18 april 2018

02u28 0 Kruishoutem Het gemeentebestuur van Kruishoutem wenst nog dit jaar een hele resem herstellingswerkzaamheden aan wegen uit te voeren.

Het gaat om asfalt en betonstukken die zullen hersteld en vervangen worden in de Spondemakersstraat, Kalverstraat, Hinneknokweg, Nevelstraat, Appelhoekstraat, Akkerstraat, Groenestraat, Reutelstraat, Cieskensstraat, Wannegemdorp, Ooikestraat, Turkestraat, Spichtestraat, Vijverdamstraat, Baillistraat, Beelkestraat, Varkenskotstraat, Meirestraat, Duffelmeersweg, Donkerstraat, Borreweg en Groenenweg. "Ik heb de indruk dat er verkiezingen aankomen", merkte oppositieraadslid Jan Herman (N-VA) op. "Hoe zit het trouwens met de riolering in die straten?", wou hij nog weten. "Het gaat vooral om landelijke wegen, waar geen gescheiden rioleringsstelsel van toepassing is", repliceerde schepen Robrecht Bothuyne (CD&V). "De werken hebben niets met verkiezingen te maken. We hebben ze gewoon gebundeld om zo een betere prijs te bekomen." De uit te voeren werken worden geraamd op 722.656 euro, exclusief BTW. (TVR)





