Heraanleg Markt en omgeving start pas in 2019 WERKEN UITGESTELD OMDAT ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK NOG MOET GEBEUREN THOMAS VANDEWALLE

22 februari 2018

02u49 0 Kruishoutem De heraanleg van de Kruishoutemse Markt en de omliggende straten zal pas begin volgend jaar starten en niet deze zomer zoals oorspronkelijk gepland. "De administratieve molen draait trager dan voorzien en er moet eerst nog een archeologisch onderzoek gebeuren", zegt schepen Robrecht Bothuyne.

Na de heraanleg van het Nieuw Plein en omgeving wou de gemeente deze zomer starten met de tweede fase in het kader van de centrumrenovatie. Die fase omvat de heraanleg van de Winston Churchillstraat, Kerkstraat, Pastorijstraat, Markt, Hoogstraat en een gedeelte van de Waregemsesteenweg. Tegelijk is ook de aanleg van een rotonde ter hoogte van het kruispunt van de Anzegemsesteenweg en de Oudenaardsesteenweg voorzien.





"Aangezien dit project grote hinder zal veroorzaken voor bewoners, handelszaken en doorgaand verkeer, is het belangrijk dat de voorbereiding grondig uitgevoerd wordt. Momenteel moeten we samen met Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer nog een aantal cruciale stappen ondernemen en afstemmen met alle betrokken partijen. Daarnaast moet er nog een archeologisch onderzoek gebeuren. Om die reden zullen de werken pas begin 2019 kunnen starten", laat schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) weten.





Voorbereidende werken

Kwatongen beweren dat de ingrijpende werken worden uitgesteld in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Het bestuur zou namelijk kunnen afgerekend worden op werken die heel wat hinder met zich meebrengen. "Maar daar is niets van aan", benadrukt Bothuyne. "We werken al 10 jaar naar dit project toe. We willen gewoon dat het vooruit gaat en het in orde is." Dit jaar zullen er na de zomer, hoofdzakelijk op de Markt en in de Kerkstraat, wel al een aantal voorbereidende werken aan de nutsleidingen uitgevoerd worden.





De andere noodzakelijke werken voor nutsvoorzieningen worden zoveel mogelijk gebundeld uitgevoerd vlak voor de start van de riolerings- en wegeniswerken om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.





Nieuw wegdek N459

"Van zodra de aannemer is aangesteld en we dus een gedetailleerd zicht kunnen bieden op de fasering en timing, zullen we de buurtbewoners en de handelaars uitnodigen voor infovergaderingen." De werken zullen ruim anderhalf jaar duren. De Deinzestraat, de gewestweg N459 tussen Oudenaarde en Kruishoutem, krijgt in 2019 eveneens een nieuw wegdek. "De werken zullen op elkaar afgestemd worden. De werken in het centrum zullen allicht in twaalf fases opgedeeld worden om de hinder zo beperkt mogelijk te houden", besluit Bothuyne.