Gsm, laptop en geld weg uit wagen 02 mei 2018

Bij drie inbraken in wagens in een garagebox in de Nieuwpoortlaan in De Panne is een gezin uit Kruishoutem bestolen van twee laptops, een gsm en geld. Een Frans gezin werd beroofd van een reistas, een gezin uit Keerbergen merkte op dat er kleding uit hun auto gestolen werd. Dat laatste gezin lichte de politie in, waarna ook de inbraak in de twee andere wagens vastgesteld werd.





(JHM)