Gregory bolt zich tot kampioen bij 'De Zandstuivers' 30 januari 2018

In lokaal "De Zandvlooi" in de Passionistenstraat bracht boldersclub "De Zandstuivers" hulde aan haar meest verdienstelijke leden. Na 12 maandelijkse clubwedstrijden werd de 29-jarige Gregory Gevaert kampioen. Hij haalde het met een flinke voorsprong van Patrick Bauters, Alex Bradt, Nico De Fraeye en Germain Steurbaut. De club met 29 leden wordt in goede banen geleid door voorzitter Cyriel Thorre en secretaris Gilbert Gevaert.





