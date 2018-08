Gratis huisdiersticker Thomas Vandewalle

28 augustus 2018

Kruishoutemnaren kunnen bij de diensten Burgerzaken, Grondgebiedzaken of bij de ombudsdienst op het gemeentehuis gratis een huisdiersticker afhalen.. Bedoeling is dat men door de sticker aan te brengen op de voordeur of het raam meldt hoeveel katten, honden, knaagdieren, vogels of andere dieren in huis zijn. Wanneer de brandweer dan een interventie uitvoert wegens brand, wateroverlast of CO-vergiftiging weten zij meteen hoeveel en welke dieren in huis aanwezig zijn. Dit is een actie van de Vlaamse overheid. Hiermee wil ze het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen. Het is tragisch de beestjes te verliezen omdat de brandweer onwetend is.