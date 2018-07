Grasbrand op industrieterrein 25 juli 2018

02u35 0

Op het Kruishoutemse industrieterrein woedde gistermiddag omstreeks 15 uur een spectaculaire grasbrand bij Brandstoffen De Jans. Die was ontstaan bij slijpwerkzaamheden.





Er was eventjes paniek, omdat er zich vlakbij ook een tankstation bevindt. De personeelsleden bestreden eerst op eigen houtje de brand in afwachting van de brandweer. Die had het vuur snel onder controle.





De brand ging gepaard met een hevige rookpluim die tot op de E17 te zien was. (DCRB/TVR)