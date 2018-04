Gezin organiseert memorial voor overleden moeder OPBRENGST HERDENKINGSMOMENT GAAT NAAR KINDERKANKERFONDS THOMAS VANDEWALLE

02u56 0 Kruishoutem Sylvain Lamont en zijn drie kinderen organiseren op 21 april de 'memorial Nicole Verheggen', ter ere van hun moeder en echtgenote die vorig jaar op 61-jarige leeftijd overleed. "Met dit initiatief willen we het zware verlies een plaats geven", luidt het.

"Ons mama was amper 61 jaar oud toen ze op 13 april vorig jaar overleed", steekt dochter Sylvie van wal. "Ze sukkelde al even met haar gezondheid, maar de klap kwam daarom niet minder hard aan. Om dit uiterst negatieve gevoel van het veel te vroege overlijden om te zetten in iets positiefs, stelde ik voor om jaarlijks naast een kerkdienst ook een herdenkingsmoment te organiseren. Het idee groeide om tot het organiseren van een wandeltocht als memorial. Toch stonden zowel mijn broers als mijn vader er in eerste instantie niet voor te springen", geeft ze toe. "Toen ze beseften dat we haar op die manier een stukje levend kunnen houden, draaiden ze vlug bij. Het moet ons ook helpen haar dood te verwerken."





Nicole Verheggen was, samen met haar echtgenoot Sylvain en nog een paar anderen, één van de drijvende krachten achter de toenmalige 'actiegroep tegen kanker'. Deze groep organiseerde tussen 1990 en 2002 jaarlijks op pinkstermaandag een actiedag waarvan de integrale opbrengst naar het Kinderkankerfonds ging.





Oprichting steunfonds

"Naar analogie met wat toen gebeurde, starten we nu opnieuw iets dergelijks op", vervolgt Sylvie. "Met de oprichting van het steunfonds 'Fonds 13.04', verwijzend naar de sterfdag van ons mama, willen we jaarlijks een activiteit voor een goed doel organiseren. Verenigingen of organisaties die gedurende het jaar een uiterst geslaagde activiteit hadden of op om het even welke wijze dit initiatief willen steunen, kunnen ook altijd een bijdrage schenken."





De '1ste Memorial Nicole Verheggen' is een wandeltocht met als thema 'In het spoor van Nicole'. "Het parcours loopt langs een aantal plaatsen die in het leven van mama een speciale betekenis hadden. Zo passeren we aan de woning waar ze opgroeide, de markt waar ze wekelijks naartoe ging en de bib waar ze vaak vertoefde. Wie niet wenst te wandelen, is eveneens welkom om te genieten van een drankje en de gezellige sfeer die er zal heersen. We zorgen voor een bandje en voor de kleinsten is er een speelhoek met onder andere een springkasteel en grime. De opbrengst van deze eerste editie schenken we aan het Kinderkankerfonds van het UZ Gent."





Plaats van afspraak op zaterdag 21 april is het cultureel centrum De Mastbloem, waar je van van 14 tot 16 uur kan inschrijven voor een tocht van 9,5 kilometer, bestaande uit twee lussen van 5,4 en 4,1 kilometer. Deelnemen kost 3 euro. Meer info via www.fonds1304.be.