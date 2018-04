Gespreksavond over hoogsensitiviteit 24 april 2018

De Kruishoutemse bibliotheek nodigt op donderdag 19 mei Ilse Van Daele uit voor een gespreksavond over hoogsensitiviteit. De gastspreekster is voorzitster van HSP Vlaanderen of de Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen en auteur van boeken over hoogsensitiviteit. Wat zijn de kenmerken van een hooggevoelig persoon? Hoe omgaan met hooggevoeligheid? Wat zijn de valkuilen en hoe komt u meer in uw eigen kracht te staan? Ilse geeft op al deze vragen een antwoord, geeft praktische tips en biedt ook de kans om vragen te stellen. De gespreksavond start om 19.30 uur. Inschrijven kan op het nummer 09/333.71.39 of via bibliotheek@kruishoutem.be. (TVR)