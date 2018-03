Gemeente laat straten voortaan systematisch vegen 07 maart 2018

Het gemeentebestuur van Kruishoutem heeft de afvalintercommunale Imog aangesteld om systematisch een aantal straten en pleinen te vegen. "Op die manier hopen we zwerfvuil te bestrijden", zegt schepen Robrecht Bothuyne.





Voortaan zal elke eerste woensdag van de maand de zone op en rond het Nieuw Plein geveegd worden. Daarnaast komen op dezelfde dag ook de industriezone Zaubeek en de ambachtelijke zone Hoogmolen aan de beurt. "Tegelijk zullen ook de bruggen over de E17 worden geveegd om zo onkruidgroei tegen te gaan", licht schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) toe. De dorpskernen van Kruishoutem, Lozer, Wannegem-Lede, Nokere en de Marolle zullen vier keer per jaar geveegd worden. "Vooral in functie van de bladval in de herfst, maar ook in het voorjaar voorzien we telkens een 'lenteschoonmaak'." Tot slot zullen ook de voetpaden en parkeerstroken in de centra twee keer per jaar en in functie van de noodzaak geveegd worden. "Dit veegplan zal na een jaar opnieuw geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden", geeft Bothuyne nog mee. "We doen dit om de gemeente proper te houden en zwerfvuil te bestrijden. Tegelijk zetten we in op meer en beter groenonderhoud. Een proper en goed onderhouden openbaar domein is het doel." (TVR)