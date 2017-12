Gemeente gaat zwerfkattenprobleem aanpakken DIEREN WORDEN GEVANGEN, GESTERILISEERD EN TERUGGEPLAATST THOMAS VANDEWALLE

02u55 13 Foto Ronny De Coster Björn Clauwaert en Katty Nimmegeers zullen ter plaatse gaan om de zwerfkatten te vangen. Kruishoutem Kruishoutem heeft te maken met steeds meer zwerfkatten. Om het probleem beheersbaar te maken, worden de dieren vanaf 1 januari gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst door vrijwilligers Björn Clauwaert en Katty Nimmegeers. "We hopen de overlast voor de inwoners op die manier te verminderen", zegt schepen Kristof Callens, die nog extra vrijwilligers zoekt.

Net als veel steden en gemeenten kampt Kruishoutem met een groter wordende zwerfkattenpopulatie. "Deze katten planten zich tijdens hun dagelijkse escapades uiteraard voort en daar komen dan twee tot drie keer per jaar zes kittens uit voort", steekt milieuschepen Kristof Callens (CD&V) van wal. "De zwerfkatten brengen overlast met zich mee door bijvoorbeeld vuilniszakken open te krabben. Maar de dieren gaan elkaar ook besmetten met allerlei virussen. Het is dan ook hoogtijd voor actie."





De gemeente kiest ervoor om het probleem van zwerfkatten op een diervriendelijke, maar effectieve manier aan te pakken door ze te laten steriliseren. "Het is de bedoeling dat inwoners zwerfkatten voortaan melden via het meldpunt op de gemeentelijke website of aan het loket grondgebiedszaken op het gemeentehuis", legt Callens het opzet uit.





Katten vangen

Vrijwilligers Björn Clauwaert en Katty Nimmegeers gaan dan ter plaatse om de katten te vangen. Voorafgaandelijk aan de vangst zal het gemeentebestuur de vangactie nog aankondigen in de buurt zodat huiskatten in de vangperiode ofwel binnen worden gehouden ofwel herkenbaar zijn door hen te voorzien van een halsband of ander herkenningsteken. Gevangen zwerfkatten worden naar de samenwerkende lokale dierenartsen gebracht.





"Eerst worden de dieren op virale infecties getest. Gezonde dieren worden dan steriel gemaakt. De gesteriliseerde/gecastreerde dieren worden voorzien van een inkeping in het linkeroor en worden door de vrijwilligers teruggeplaatst in hun vroegere omgeving", aldus de milieuschepen.





Overlast verminderen

Het gemeentebestuur maakthiervoor een werkingsbudget van 5.000 euro per jaar vrij. "Door deze aanpak kunnen we de overlast voor onze inwoners naar de toekomst verminderen", maakt de schepen zich sterk. "Er worden geen kittens meer geboren, katers sproeien minder, het paargedrag verdwijnt en het territoriaal gedrag als krabben en markeren wordt minder. De katten hebben bovendien minder voedsel nodig en zullen een vriendelijker gedrag vertonen naar huiskatten." Het gemeentebestuur is nog op zoek naar extra vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Björn Clauwaert door te mailen naar bjorn.clauwaert@telenet.be.