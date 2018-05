Gemeente biedt blokruimtes aan 30 mei 2018

Studenten uit Kruishoutem kunnen nog tot en met zaterdag 30 juni in groep de boeken openslaan. Er worden immers blokruimtes ingericht in een leslokaal van de sporthal, of een vergaderzaal van De Mastbloem. Via de Facebookgroep 'Studerend Kruishoutem' komen studenten te weten wanneer ze op welke locatie terechtkunnen. (TVR)