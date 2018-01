Geena Lisa en Kate Ryan zingen Ann Christy en Yasmine 02u40 0

Geena Lisa en Kate Ryan zijn op dinsdag 6 februari om 14 uur te gast in het cultureel centrum De Mastbloem op uitnodiging van Okra Kruishoutem. Ze brengen er een beklijvend eerbetoon aan Ann Christy en Yasmine, twee bijzondere zangeressen die ons veel te vroeg ontvielen. Ook niet-leden zijn er meer dan welkom. De toegangsprijs bedraagt 30 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Francine De Wever via 0474/49.74.69 of francine.de.wever@hotmail.com.





(TVR)