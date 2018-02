Geen leraren, dus geen opvang op school WEINIG BEGRIP BIJ OUDERS VOOR STAKING IN DE KEIMOLEN THOMAS VANDEWALLE

28 februari 2018

02u58 0 Kruishoutem Gemeenschapsschool De Keimolen, langs de Olsensesteenweg, is gisteren de hele dag dichtgebleven. Leuk nieuws voor de kinderen, minder leuk nieuws voor de ouders en directie. "Zowat alle leerkrachten staken mee en alleen kan ik onmogelijk ruim 100 kinderen opvangen", zegt directrice Vanessa Truyen, die zelf een statement maakte door halftijds te staken.

De ouders van de leerlingen van basisschool De Keimolen kregen afgelopen vrijdag al te horen dat de school gisteren mogelijk gesloten zou blijven. Dit omwille van de grote stakingsdag van de socialistische overheidsvakbond ACOD. De bond eiste duidelijkheid van de regering over de lijst met zware beroepen. Die lijst bepaalt of je vroeger met pensioen kunt gaan. "Leerkrachten zijn niet verplicht om op voorhand mee te delen dat ze staken, maar de meesten deden dat hier wel om chaos te voorkomen", vertelt directrice Vanessa Truyen terwijl ze door de lege schoolgangen wandelt. "Uiteindelijk staken alle leerkrachten vandaag, met uitzondering van één iemand die hier halftijds aan de slag is. Met ons twee was het uiteraard onmogelijk om alle kinderen op te vangen."





Toekomst

De directrice benadrukt dat ze haar leerkrachten niets kwalijk neemt. "Ik begrijp dat ze met hun toekomst bezig zijn. Ze mogen wat mij betreft staken, maar ik weet niet of het de juiste manier is om iets te bereiken. Dat laat ik ook in het midden. Ik heb zelf heel lang nagedacht over wat ik vandaag moet doen. Ik wil bijven samenwerken met mijn team, maar anderzijds wil ik ook niet laten uitschijnen dat ik de leerlingen en ouders in de steek laat. Uiteindelijk heb ik op papier aangegeven dat ik halftijds staak. Kwestie van geen keuze te moeten maken", knipoogt ze. In werkelijkheid was ze gisteren wel een hele dag op school aanwezig.





Noodgedwongen verlof

Niet iedereen had gisteren evenveel begrip voor de staking van de leerkrachten. "Een dergelijke staking leidt tot niks", foetert Anthony Coolsaet wiens dochter Senna er in het vijfde leerjaar zit. "We moeten er ons bij neerleggen dat we allemaal langer zullen moeten werken. Dat is nu eenmaal de realiteit. Nu treft men de ouders die door deze actie noodgedwongen een dag verlof moeten nemen." Naast Anthony deden gisteren nog vele andere ouders via sociale media hun beklag. "De sluiting van de school heeft inderdaad enige commotie met zich meegebracht", ondervond ook de directrice. "Ik kreeg heel wat mails en telefoons en sommige ouders zijn ook langs mijn bureau gepasseerd. En ik begrijp dat ook. Als er geen grootouders of dichte familie klaarstaat om de kinderen op te vangen, is het allesbehalve evident om een oplossing te vinden", besluit Truyen.