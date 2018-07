Fusie doet prijs van toezicht stijgen OPPOSITIEPARTIJ OPEN VLD ONTEVREDEN OVER BESLISSING VAN GEMEENTE THOMAS VANDEWALLE

11 juli 2018

02u37 0 Kruishoutem De kostprijs voor het middagtoezicht op de Kruishoutemse gemeenteschool wordt opgetrokken tot een halve euro en zo gelijkgeschakeld aan de gemeenteschool in Zingem. "Jonge gezinnen betalen dus de kostprijs van de fusie", hekelt oppositiepartij Open Vld.

In 2015 bedroeg het remgeld van het middagtoezicht in de Kruishoutemse gemeenteschool 'De Weide Wereld' slechts 0,12 euro per kind. Opvallend goedkoop in vergelijking met de andere Kruishoutemse basisscholen en ruim onvoldoende om de personeelskosten te betalen. De meerderheid besliste daarom in 2016 om de tarieven op te trekken naar 0,30 euro. Nu werd maandagavond tijdens de gemeenteraad beslist om het tarief voor middagtoezicht nog eens te verhogen naar 0,50 euro per kind. "Op jaarbasis betekent dit dat gezinnen per kind ongeveer 70 euro zullen moeten betalen voor middagtoezicht in plaats van nu ongeveer 42 euro", berekende Open Vld-fractieleider Filip Geysens. "Een stijging met maar liefst 28 euro per kind, oftewel meer dan 60 procent."





Bedragen afgestemd

De reden van deze stijging is volgens Geysens te verklaren doordat men in de gemeenteschool van Zingem ook reeds dit bedrag aanrekent. "De tarieven voor het middagtoezicht worden in het kader van de fusie dus reeds op elkaar afgestemd. Niets op tegen, maar dit betekent wel dat gezinnen met jonge kinderen die naar de Kruishoutemse gemeenteschool gaan, hier onrechtstreeks het slachtoffer zijn van de fusie tussen Kruishoutem en Zingem. Het schepencollege pakt er graag mee uit dat dankzij de fusie een gezin in Kruisem gemiddeld 75 euro minder belasting zal betalen (respectievelijk slechts 52 euro in Kruishoutem en 93 euro in Zingem, nvdr). Anderzijds vertelt men er niet bij dat door het gelijkschakelen van een aantal retributies en onnodige investeringen zoals de aankoop van de witte villa en het uitbouwen van een nieuw dienstverleningscentrum in Huise, dit fusievoordeel grotendeels teniet gedaan wordt."





Personeel

Kruishoutems onderwijsschepen Hannelore Verzele (CD&V) bevestigt dat het optrekken van het middagtoezichttarief een gevolg is van de fusie. "Maar dat is niet de enige reden. Het personeel voor het middagtoezicht moet ook betaald worden met dat remgeld en de kostprijs werd nu niet meer gedekt. Voortaan hanteren we trouwens hetzelfde tarief als de vrije basisschool in de Brugstraat en de scholen in Nokere, Wannegem-Lede en Lozer." Niet alleen de kostprijs van het middagtoezicht is in Zingem verschillend, ook de kostprijs van de voor- en naschoolse opvang en de maaltijden zijn nog niet op elkaar afgestemd. "Het wordt bang afwachten of de jonge gezinnen ook na de verkiezingen nogmaals een hogere schoolfactuur zullen gepresenteerd krijgen", besluit Geysens.