Fotozoektocht met Landelijke Gilde 11 augustus 2018

De Landelijke Gilde pakt op zondag 19 augustus uit met een foto-wandelzoektocht. Inschrijven en starten kan tussen 14 en 15 uur aan de Vrije Basisschool Waregemsestraat 40A. De afstand bedraagt ongeveer acht kilometer en gaat over een veilig parcours en kan zowel te voet, met buggy's of met de fiets afgelegd worden. Deelnemen aan deze tocht, met sneukels onderweg, bedraagt 5 euro per persoon en 3 euro voor kinderen onder de 12 jaar. (MAN)