File op snelwegafrit leidt tot gevaarlijke situaties 28 juni 2018

02u45 0

Wie de jongste weken de E17 in Kruishoutem wil verlaten, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: files. De volledige afrit staat vol en het verkeer staat daardoor ook aan te schuiven op de pechstrook, wat tot gevaarlijke situaties leidt. De files hebben te maken met de werken aan het op- en afrittencomplex in Deinze.





Het verkeer van en naar Deinze wordt namelijk omgeleid via het op- en afrittencomplex Kruishoutem. Schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) geeft toe dat het inderdaad opletten is. "We hebben lang aangedrongen dat de invoegstrook zou verlengd worden, maar meer dan extra signalisatie kon of wou men niet plaatsen", zegt Bothuyne. "Het goede nieuws is dat de werken midden juli achter de rug zouden moeten zijn." (TVR)