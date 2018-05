Fietstocht voor Kinderkankerfonds 18 mei 2018

Feestcomité De Biest organiseert traditioneel op tweede Pinksterdag een fietstocht ten voordele van het Kinderkankerfonds.





Maandag 21 mei is er de 60 km. tocht voor wielertoeristen met startgelegenheid vanaf 8 uur met bevoorrading en frietjes met een snack bij aankomst. Deelnemen kost 7 euro.





's Namiddags is er vanaf 13 uur de gezinstocht van 20 km. Nadien is er een gezellige namiddag met om 15.15 uur bezoek van jeugdschrijver en peter van dit evenement Marc De Bel, om 16 uur optreden van kinderkoor VBS Nootjes uit Ouwegem en om 16u30 optreden van Kate Lane, alias Leentje de zingende cafébazin uit Mater.





Niet fiets-fanaten zijn ook welkom voor deze optredens. Het feestdorp bevindt zich ter hoogte van de Waregemse steenweg 144. (MAN)