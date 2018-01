Fietspad langs Waregemsesteenweg stap dichterbij 02u43 1 Thomas Vandewalle De Waregemsesteenweg moet het momenteel nog zonder fietspad stellen. Kruishoutem Het Kruishoutemse gemeentebestuur en het Vlaams gewest maken eindelijk werk van de aanleg van een fietspad langs de Waregemsesteenweg. De zowat vier kilometer lange gewestweg verbindt de dorpskern van Kruishoutem met Waregem.

Op West-Vlaams grondgebied ligt al vele jaren een fietspad langs de weg. Maar eens je over de E17 bent, is er nog geen fietspad voorhanden. Zowel de gemeente als het Vlaams gewest maken nu respectievelijk 200.000 en 100.000 euro vrij om dit project op te starten. "Het gaat in eerste instantie om het aanstellen van een studiebureau", legt schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) uit. "De studie zal moeten uitwijzen hoe een veilige fietsverbinding best kan gerealiseerd worden."





Niet evident

Dat is helemaal niet zo evident: het gaat om een bochtige weg met heel wat hoogteverschillen die moeten overwonnen worden. "Het is dan ook nog te vroeg om te zeggen of het een dubbelrichtingsfietspad wordt of er aan beide zijden van de weg wordt gewerkt. Dat zal blijken uit de resultaten van de aangevraagde studie. De ambitie is in 2018 de samenwerkingsovereenkomst tussen gewest en gemeente rond te hebben en het studiebureau aan te stellen. In 2019 moet de studie dan klaar zijn", aldus Bothuyne. "We willen hierbij dan ook de bewoners betrekken, zodat zij inspraak krijgen in het ontwerp. De effectieve aanleg van het fietspad wordt dan een belangrijke prioriteit voor de nieuwe legislatuur. De verbinding met Waregem wordt immers druk gebruikt door schoolgaande jeugd."





