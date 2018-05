Festival in Voedselbos 29 mei 2018

Het Voedselbos aan de Waregemstraat 29 organiseert komend weekend een festival rond zelfvoorziening. "Zaterdag is een dag vol workshops, muziek, verhalenvertellers en lezingen", legt initiatiefnemer Bert Dhondt uit. "Hier ligt de klemtoon op het leren met initiaties paddenstoelen kweken, bushcraft, tiny houses bouwen, kruidenbereidingen, composteren, groenhoutbewerking, enzovoort." Deelnemen kost 30 euro. "Met deze dag willen we onze growfunding-campagne een laatste duwtje in de juiste richting geven. De opbrengst gaat naar de bouw van onze strobalenveldschuur als opleidingsruimte en afhaalpunt voor groentepakketten." Op zondag kan je gratis terecht in het Voedselbos. Er staat een verkoopstand met kruiden en planten, maar er zijn tevens rondleidingen en een bio-bar met broodjes en taart. Voor de kinderen is er animatie. (TVR)