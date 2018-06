FC De Zandvlooi wint 23ste editie van eigen voetbaltornooi 21 juni 2018

Vier liefhebbersploegen:VK Lindenhoek Lozer, De Zwaan Grammene, Chiro Singra Kruishoutem en de organiserende club FC De Zandvlooi traden aan in de 23ste editie van het Zandvlooitornooi. In finale kwam de organiserende club FC De Zandvlooi tegenover buurteam Lindenhoek Lozer te staan.Bij een 3-3-eindstand moesten strafschoppen beslissen over de tornooizege en hierin toonde de thuisploeg van kapitein Jonas Boudit zich de beste, zodat de tornooizege na enkele jaren in eigen huis bleef, bij de club van voorzitter Geert Cremerie en secretaris Pieter Maertens.











(MAN)