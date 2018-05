Fanfare Sinte-Cecilia pakt uit met boomconcert 29 mei 2018

Het boomconcert is een traditie geworden bij de koninklijke fanfare Sinte-Cecilia Nokere. Baron Philippe Casier isde voorzitter van deze fanfare.





Alle aanwezigen, waaronder de burgemeesters van Kruishoutem én Zingem, werden getrakteerd op een wijntje of fruitsapje. Een forse regenbui maakte echter een vroegtijdig einde aan dit openluchtgebeuren. Nu is het uitkijken naar de jaarlijkse Halloweentocht die de fanfare organiseert op 31 oktober in het kasteeldomein en die elk jaar honderden deelnemers lokt.











(MAN)