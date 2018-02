Erevoorzitter Gulden Eifeesten Laurent Torck overleden 12 februari 2018

02u30 0 Kruishoutem In Kruishoutem is Laurent Torck afgelopen zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden. Torck stond ruim twintig jaar aan het roer van de Gulden Eifeesten en liet het evenement uitgroeien tot een vijfdaags gebeuren.

Laurent Torck was jarenlang het gezicht en de motor van de Kruishoutemse Gulden Eifeesten. In 1976 raakte hij bij de organisatie betrokken en na jaren van intens samenwerken nam hij in 1989 de fakkel van het comité over van wijlen René D'Huyvetter. Uiteindelijk was hij maar liefst 21 jaar voorzitter van het Gulden Eicomité. Het was van bij de start zijn ambitie om een volwaardige folklorestoet uit te bouwen. Het bewaren van tradities en de aandacht voor het folkloristische karakter van de Eifeesten waren zijn stokpaardjes. Onder de leiding van Torck groeiden de Gulden Eifeesten uit tot een vijfdaags evenement met de verkiezingen van Eikoningin, Eierboer en de folkloredag op paasmaandag als blikvangers. Sinds 2009 is hij voorzitter af, maar als erevoorzitter bleef hij nog zeer betrokken bij de organisatie.





Stempel gedrukt

"Laurent heeft zijn stempel gedrukt op de Eifeesten", zegt burgemeester Joop Verzele die sinds kort voorzitter is van het Eicomité. "Als geen ander wist hij telkens voor verrassingen te zorgen. Hij haalde olifanten naar Kruishoutem, liet auto's over eieren rijden, enzovoort. Niets was hem te veel. Hij genoot bij jong en oud dan ook enorm veel respect."





Laurent, die langs de Waregemsesteenweg woonde, overleed zaterdagvoormiddag in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij laat een vrouw, Lieve Van Simaey, en twee kinderen na. De uitvaartdienst vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Eligiuskerk in Kruishoutem.





(TVR)