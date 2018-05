Eikoningin krijgt auto overhandigd 11 mei 2018

Yasmine Benzaza (27) uit Knokke-Heist, die vorige maand in Kruishoutem tot Eikoningin werd verkozen, mocht haar hoofdprijs in ontvangst nemen: een nieuwe Volkswagen Up!. Het was Dominiek Vergotte van Volkswagen garage Van Hoonacker in Kruishoutem die in zijn toonzaal de sleutel overhandigde. Voor het eerst mag de Eikoningin ook rondrijden met een gepersonaliseerde nummerplaat. "Natuurlijk ben ik hier heel blij mee", glundert Yasmine. "Met deze wagen zal ik de gemeente en de verkiezing nu nog meer kunnen promoten. Mijn eerste maand als Eikoningin is trouwens al bijzonder plezant geweest. Zowat elk weekend vertoef ik in Kruishoutem en het bevalt me hier enorm", knipoogt ze. (TVR)