Ei-games openen Gulden Eifeesten 28 maart 2018

Met de 'Ei-games' werden gisteren in de sporthal in Kruishoutem de 64ste Gulden Eifeesten geopend. Ruim 150 actieve 50-plussers konden zich uitleven tijdens verschillende volksspelen, met het ei als centraal thema.





"Met dit evenement willen we de vijftigplussers en de rusthuisbewoners een sportief evenement in het kader van de Gulden Eifeesten aanbieden", vertelt Wendy Moerman van het Kruishoutemse rusthuis Home Sint-Petrus dat het evenement samen met het Gulden Eicomité en het gemeentebestuur organiseert. De deelnemers waren unaniem enthousiast over het initiatief. De Gulden Eifeesten gaan nu vrijdag van start. Op het programma staan onder meer een fuif, de verkiezing van de eikoningin en de eierboer en uiteraard de eierworp vanuit de kerktoren. (TVR)